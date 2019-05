Mano cobra 'resposta melhor' do Cruzeiro contra o Flu no Mineirão

Sem esconder a insatisfação com a atuação do Cruzeiro no Maracanã, o técnico Mano Menezes espera uma forte reação do time mineiro contra o Fluminense no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 5 de junho. "Temos que dar uma resposta melhor no Mineirão para conquistarmos nossa vaga nas quartas de final", projeta.

Na sua avaliação, o empate por 1 a 1 foi "justo" em razão do que produziu o Cruzeiro. "Vejo como um resultado bom. Óbvio que a vitória seria melhor, quase a conseguimos. Mas a meu ver, pela produção das equipes, não seria justo. O Cruzeiro teve poucas oportunidades, duas bolas que fez durante os 90 minutos. É pouco, claro que é pouco."

Para Mano, o time terá que fazer ajustes em diferentes fundamentos para superar o rival na próxima partida. "Tivemos dificuldade de segurar a bola, de saída, de aproveitar o espaço que muitas vezes sobrou, porque marcamos e defendemos bem. É lógico que precisamos mais. Em termos de resultado foi bom, em termos de apresentação precisamos mais."

A fraca atuação reforça a queda de rendimento do Cruzeiro nos últimos jogos, principalmente após a conquista do Campeonato Mineiro. Antes do empate no Maracanã, a equipe vinha de três derrotas em cinco jogos.

O treinador admite a produtividade mais baixa da equipe nas últimas semanas. "Não está bom. Não estamos satisfeitos, mas temos que passar por momentos assim. Já fizemos jogos melhores, mas estamos atravessando esse momento. Vamos ter que ter sabedoria para atravessar", cobrou.

Curiosamente, o Fluminense é o próximo desafio do Cruzeiro também no Brasileirão. No sábado, o duelo será disputado novamente no Mineirão, pela quinta rodada.