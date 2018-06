Mano comanda treino do Cruzeiro sem Thiago Neves e com Raniel

Depois de um trabalho físico reforçado pela manhã, o time do Cruzeiro voltou a treinar à tarde, em preparação para o jogo contra o Sport, no domingo, pelo Brasileirão. E, na nova atividade, o técnico Mano Menezes não pôde contar com o meia Thiago Neves. Em compensação, teve a presença do atacante Raniel.

+ Mano Menezes fica aliviado com primeira vitória do Cruzeiro: 'Valeu ouro'

Ambos haviam sido preservados pela manhã. Porém, só jovem jogador treinou à tarde. Thiago Neves fez apenas trabalho físico interno. Em campo, na Toca da Raposa II, Raniel participou normalmente das atividades comandadas pelo treinador, que dividiu o elenco em três equipes de oito jogadores para trabalhar a posse de bola.

Um deles tinha Ezequiel, Dedé, Digão, Victor Luiz, Henrique, Mancuello, Patrick Brey e Sassá. Outro era formado por Cacá, Leo, Arthur, Ariel Cabral, Egídio, Bruno Silva, Rafinha e Sobis. E o terceiro time foi composto por Romero, Manoel, Murilo, Marcelo Hermes, Lucas Silva, Robinho, Arrascaeta e Raniel.

Com esta atividade, Mano evitou indicar qual será a formação titular do Cruzeiro para a partida do fim de semana. Ele deve começar a esboçar a equipe no treino desta quinta, a partir das 15h30.