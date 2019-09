Mano comemora virada em Goiânia: 'Iniciar com vitória sempre é bom'

O técnico Mano Menezes estreou no comando do Palmeiras com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Goiás neste sábado e espera que o triunfo fora de casa seja o pontapé inicial de uma sequência de resultados que leve o time de volta à ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória da equipe depois da parada do Nacional para a Copa América.

"Iniciar com vitória sempre é bom, e a busca da melhora precisa vir muitas vezes precedida de bons resultados. Poderíamos sair daqui e eu conversar com vocês sobre a nossa posse, controle, coisas boas, mas poderíamos não ter vencido, e aí não seria completo", disse Mano Menezes.

Com a vitória no Serra Dourada, o Palmeiras subiu para a terceira colocação do Brasileiro, com 33 pontos. O Flamengo é o líder, com 39. O Palmeiras, no entanto, tem uma partida a menos, que será disputada na terça-feira, contra o Fluminense.

"Pode ser o momento de uma retomada. Perdemos 14 pontos, e isso já deu uma queimada de gordura, então precisamos voltar a fazer o que a equipe fez antes da Copa América, e esse resultado anima o jogador e o torcedor", afirmou Mano.

No Serra Dourada, o Palmeiras conseguiu a sua primeira virada em mais de um ano - o gol salvador saiu aos 55 minutos do segundo tempo, com Gustavo Scarpa. Mano, no entanto, evitou criticar o trabalho de Luiz Felipe Scolari, seu antecessor.

"Muitas vezes não virou porque não precisou virar. O Palmeiras tem muitas coisas positivas com Felipão, caso contrário não teria sido campeão brasileiro no ano passado. Eu tenho muito cuidado e procuro passar equilíbrio aos jogadores nessa hora", disse.