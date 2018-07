Mano confirma Cruzeiro com De Arrascaeta para enfrentar o Palmeiras O técnico Mano Menezes não quis saber de mistério e confirmou nesta sexta-feira a escalação do Cruzeiro para enfrentar o Palmeiras no sábado, em São Paulo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a volta do meia De Arrascaeta, que foi desfalque no fim de semana por estar servindo a seleção uruguaia e agora entra na vaga de Alisson.