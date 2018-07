Mano confirma Cruzeiro com Ezequiel e mantém dúvida no ataque para a final

O técnico Mano Menezes solucionou uma das dúvidas do Cruzeiro para a primeira partida da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Na lateral direita, Ezequiel ganhou a disputa com Lucas Romero e será titular no confronto desta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã.

"O Romero não joga desde o jogo contra o Grêmio, no primeiro jogo das semifinais em Porto Alegre. É por isso que não inicia o jogo amanhã. Vai iniciar o Ezequiel", confirmou Mano nesta quarta-feira.

De fato, Romero está fora desde a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, por causa de uma lesão no tornozelo direito. Neste período, Ezequiel também enfrentou problemas físicos e chegou a ficar de fora de alguns treinamentos graças a uma pubalgia.

Com a confirmação de Ezequiel na lateral direita, resta uma dúvida na escalação do Cruzeiro para encarar o Flamengo, e ela está no ataque. Sem o titular Sassá, que não foi inscrito na competição pelo clube, Raniel é o favorito para atuar como centroavante, mas Mano pode optar pela experiência de Rafael Sóbis.

"Nós temos nossas opções, não estamos criando dúvidas (para o Flamengo). Todo mundo sabe a equipe que o Cruzeiro vai jogar em quase toda sua totalidade. Com uma opção, entre Sóbis ou Raniel", explicou Mano.

O Cruzeiro, desta forma, deve entrar em campo na quinta com: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Raniel (Rafael Sóbis). Independente da formação, no entanto, Mano considerou o time mineiro merecedor deste lugar na final e exaltou a campanha ao longo do torneio.

"O Cruzeiro está pronto para disputar o título, que é o que está em jogo. Passamos por grandes dificuldades ao longo da Copa do Brasil. Eliminamos três equipes que disputaram a Libertadores, além do São Paulo que é considerado um gigante no futebol brasileiro. Isso nos fez aprender muito. Espero que esse aprendizado seja suficiente para a equipe estar preparada para disputar o título. Cada final tem sua história, cada jogo tem suas peculiaridades. Temos que estar preparados para não deixar nada fora do normal acontecer", considerou.