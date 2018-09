Mano confirma Cruzeiro reserva e indica Arrascaeta e Fred como opções

O técnico Mano Menezes vai levar um time alternativo do Cruzeiro para encarar o Palmeiras no domingo pela manhã, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Resta saber os nomes que vão a campo. Nesta sexta-feira, o comandante celeste fez mistério e preferiu não revelar a escalação para o confronto, mas explicou os motivos de optar pelos reservas em São Paulo.

"Tento explicar sobre essa questão do poupar, como se a gente estivesse guardando algo para o futuro. Essa definição também interfere no rendimento presente para aquele jogo. Imagina o que aconteceu com os jogadores no pós-jogo de quarta-feira, um jogo tenso daquele, 90 minutos de extremo desgaste, um desgaste mental muito grande. Nas próximas horas, mesmo que você queira colocar os mesmos jogadores, eles não vão render. Então, o rendimento desses que não jogaram certamente será melhor", declarou.

Apesar de não confirmar a escalação, Mano deu algumas dicas. Uma delas é que Arrascaeta e Fred deverão viajar com o elenco e, ao menos, ficar como opções. O meia uruguaio se recuperou de uma lesão muscular sofrida há cerca de duas semanas, enquanto o centroavante vem de um longo período afastado após ser submetido a uma cirurgia no joelho.

"Vamos conversar com os jogadores, para tomar decisões sobre Fred e Arrascaeta. É bem provável que sim, que levaremos os dois", comentou o treinador, que também indicou a escalação de David como titular. "David é candidato mesmo a iniciar o jogo em São Paulo, um jogo às 11 horas da manhã, com características diferentes."

A opção pelos reservas se deu porque o Cruzeiro define na quinta-feira que vem uma vaga nas semifinais da Libertadores diante do Boca Juniors, no Mineirão. No Brasileirão, a equipe é a sétima colocada, com 37 pontos, cinco atrás do Atlético-MG, que fecha a zona de classificação para a Libertadores.

"Estamos disputando o Campeonato Brasileiro e temos que vencer sempre. Ficamos algumas rodadas empatando, nos aproximando mais daqueles que estavam subindo na tabela. Voltamos a pontuar, a vencer naturalmente, e isso te aproxima mais da turma da frente", apontou Mano.

Apesar do treinador não confirmar, a tendência é que a escalação do Cruzeiro tenha: Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo (Cacá) e Marcelo Hermes; Bruno Silva, Ariel Cabral e Mancuello; Rafael Sobis, David e Raniel.