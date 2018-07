Mano confirma Lucas Silva no lugar de Henrique contra o Fluminense

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, a entrada do volante Lucas Silva no lugar de Henrique (suspenso) para o jogo contra o Fluminense, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o treinador afirma que o time não terá alterações técnicas devido à troca de peças no meio de campo.

"Muda a característica do nosso volante porque o Henrique é o jogador mais experiente, é o capitão. Então, são dois jogadores com um pouquinho mais de características de segunda função, tanto o (Lucas) Romero quanto o Lucas (Siva). Vamos manter o mesmo tipo de posicionamento, embora Romero vá fazer mais vezes a primeira função (de volante) e Lucas a segunda por característica individual", explicou.

Mano Menezes frisou a intenção de aproveitar os dois próximos jogos em casa (contra Fluminense e Avaí) para garantir um lugar no G4 e terminar o Nacional em uma "colocação respeitosa". Para tanto, o técnico do time celeste pretende cobrar foco dos jogadores na reta final do Brasileirão.

"Temos que escrever uma história diferente diante do Fluminense. É um jogo com outra característica. Vale muita coisa. Para o Fluminense vale, porque está com 43 pontos. São jogos decisivos e temos que ter comportamento para jogo assim. É o primeiro passo para igualar uma disputa como essa, cuidar do comportamento da equipe", destacou Mano Menezes.

O comandante do time celeste também deixou em aberto a possibilidade de promover outras mudanças para o jogo contra o clube tricolor carioca. Uma das novidades poderá ser o retorno do meia Rafinha, que estava suspenso. O meio-campitsa Robinho, que ainda se recupera de uma contusão, também será avaliado.

Mano Menezes ainda contou que pretende aproveitar os jogos finais do Brasileirão para fazer alguns testes com vistas à temporada de 2018. O técnico disse que tem a intenção de observar melhor o lateral-direito Rafael Galhardo, o meia argentino Messidoro e o atacante Jonata, de 19 anos.

Com 51 pontos, o Cruzeiro é o sexto colocado do Brasileirão, mesma pontuação do Botafogo (quinto lugar) e a três do Palmeiras, que ocupa a quarta posição na tabela de classificação. O time mineiro praticamente não tem mais chances de lutar pelo título, mas possui vaga garantida na Copa Libertadores pelo título da Copa do Brasil deste ano.