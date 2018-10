Mano confirma mudanças no Cruzeiro para encarar o Paraná no Mineirão

O técnico Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira que levará o Cruzeiro bastante mudado a campo para encarar o Paraná neste sábado, no Mineirão, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem grandes pretensões na competição, ele vai optar por uma escalação mista, até para dar descanso para alguns titulares.

Nos últimos dias, Mano indicou que Dedé, Arrascaeta e Fred estariam entre os titulares para este sábado. Nesta sexta, ele foi além e praticamente descartou o meia Robinho, que está com um incômodo na panturrilha direita. O jogador deve se juntar a Thiago Neves, suspenso, como desfalques cruzeirenses.

"Dedé e Arrascaeta vão para o jogo. O Thiago Neves vocês sabem que está fora, e é bem provável que Robinho também esteja fora", resumiu Mano. "Vamos mudar a formação que iniciou a rodada passada para o jogo contra o Paraná. Teremos um pouco de dificuldade diferente nas meias."

Quem está confirmado entre os titulares é o atacante Fred. De volta após um longo período afastado por causa de uma grave lesão no joelho, ele fará apenas sua segunda partida atuando desde o início. E é justamente pensando em sua readaptação que Mano optou por escalá-lo.

"Ele vai iniciar o jogo para readquirir esse condicionamento técnico. Vamos levar com ele até quando pudermos dentro do jogo, como fizemos contra o Vasco, mas num jogo dentro de nossa casa, com características diferentes. A equipe terá mais volume de jogo, e um jogador como Fred precisa que a bola chegue lá. É um jogador que dispensa comentários. Ele vai readquirir seu condicionamento jogando. É o momento que podemos fazer isso", considerou Mano.

O treinador não confirmou, mas também deve poupar Henrique e Rafinha, por desgaste muscular. Com isso, a tendência é que o Cruzeiro tenha no sábado: Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Lucas Silva e Ariel Cabral; Rafael Sobis, Mancuello e Arrascaeta; Fred.