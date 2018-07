Mano confirma quatro mudanças e brinca sobre perda de Diogo Barbosa

O técnico Mano Menezes fugiu do comum em sua entrevista coletiva nesta sexta-feira. Além de confirmar a escalação que vai encarar o Vitória no domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, o que não costuma fazer, o treinador mostrou bom humor ao falar sobre a perda do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que foi confirmado como reforço do Palmeiras para o ano que vem.

"O Diogo é uma perda considerável, um jogador que achamos em um 5 a 2 a favor, lá no Rio (no duelo com o Botafogo, em 2016). Foi bem, evoluiu durante a temporada, agora vai para outro lugar. Encontrei ele no corredor e já não dei a mínima pra ele (risos). É assim, agora tem que encontrar novos caminhos. O futebol é assim", declarou.

Justamente por causa da negociação, Diogo Barbosa já não treinou nesta sexta e não atuará mais com a camisa do Cruzeiro. No domingo, será substituído por Bryan. Na defesa, o zagueiro Murilo volta de suspensão na vaga de Digão. Já no meio de campo, Alisson e Arrascaeta entrarão nas vagas de Robinho e Thiago Neves, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

"É basicamente a mesma equipe que vem jogando nos últimos jogos. Temos o retorno do Murilo, temos o Bryan, que já está confirmado. Tem o Galhardo, o Léo que voltou, Henrique, Romero ou Lucas Silva, Fábio também. A escalação sai mesmo na hora", tentou despistar Mano.

Apesar da declaração do treinador, o Cruzeiro está definido para encarar o Vitória no domingo. A equipe vai a campo com: Fábio; Galhardo, Léo, Murilo e Bryan; Henrique, Lucas Romero, Arrascaeta, Rafinha e Alisson; Jonata.