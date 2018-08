Mano confirma Raniel e Henrique, mas evita antecipar time para domingo

O técnico Mano Menezes comandou na tarde desta sexta-feira, no Centro de Capacitação Física do Exército, na região da Urca, no Rio, o penúltimo treino do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo, no domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, o treinador confirmou que o volante Henrique e o atacante Raniel serão titulares no duelo, mas evitou antecipar a escalação da equipe com a justificativa de que ainda precisa esperar pela recuperação física de alguns jogadores.

O elenco cruzeirense acabou permanecendo na capital fluminense depois de o time ter enfrentado justamente os flamenguistas na boa vitória por 2 a 0 sobre os adversários, na última quarta-feira, também no Maracanã, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

E Mano deverá usar um último treino agendado para a manhã deste sábado para definir o time que reencontrará os rubro-negros, agora pelo Brasileirão. "Ainda estamos esboçando o que faremos na totalidade porque os jogadores que jogaram na quarta ainda estão em processo de recuperação. No sábado tomaremos a decisão de quantos vamos tirar (do time) e como vamos fazer", afirmou o comandante, em entrevista coletiva na qual em seguida também justificou as escalações confirmadas de Henrique e Raniel.

"Raniel vai jogar porque tem jogado menos nos últimos jogos. Ele está bem recuperado e precisa também ganhar ritmo e tempo maior em campo. Tem feito por merecer, como todos os outros", ressaltou o treinador, confirmando também que optou pelo volante ao ser questionado se mandaria a campo o capitão do time ou Lucas Silva no domingo.

"Vou utilizar o Henrique porque ele é mais de primeira função. Se Romero estivesse, iria fazer (a função) porque vem fazendo bem. Lucas Silva seria para o lugar de Ariel se fosse o caso", reforçou Mano.

Tendo em vista a formação titular que esboçou no treinamento desta sexta-feira, o técnico poderá escalar no domingo o Cruzeiro com Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Henrique, Ariel Cabral, Mancuello, Rafinha e David; Raniel.