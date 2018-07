Mano confirma time do Cruzeiro contra o Grêmio e prevê 'pedreira' no Brasileirão

Sem mistério, o técnico Mano Menezes confirmou a escalação titular do Cruzeiro que faz sua estreia no Brasileirão diante do Grêmio neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe será a mesma que derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, no último domingo, e ficou com a taça do Estadual.

O treino desta sexta-feira serviu para definir os titulares que estreiam diante do atual campeão da Copa Libertadores. A atividade teve início às 10 horas, foi realizada no Mineirão e assistida por cerca de 200 sócios-torcedores do clube.

"Não tem mistério, salvo alguma coisa que a gente espera que não aconteça", disse o treinador, que mandará a campo a seguinte escalação: Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sóbis.

Nos trabalhos, Mano deu prioridade às jogadas de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. O zagueiro Murilo, que se recupera de uma pancada no ombro esquerdo, não participou da atividade e apenas correu no gramado. O lateral Ezequiel foi poupado, mas também esteve no Mineirão.

O treinador sabe que uma vitória no jogo inaugural é muito importante no caminho da equipe até a parada para a Copa do Mundo da Rússia. A ideia do time mineiro é ficar entre os ponteiros da tabela antes de o Brasileirão ser paralisado para a disputa do Mundial.

"O objetivo é terminar, sim, até a parada da Copa, entre os primeiros, em uma competição difícil como essa no grupo da frente", disse o técnico cruzeirense. "Só tem jogo grande. Cada jogo é uma pedreira. Não tem essa de fazer depois. Quem começar a somar agora, vai sair lá na frente", acrescentou.