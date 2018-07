Mano confirma três alterações em treino da seleção

As três alterações já eram prevista, uma vez que o trio que retorna foi titular na maior parte das partidas da seleção na era Mano Menezes. Daniel Alves só não começou jogando contra o Gabão porque estava suspenso - ele foi expulso frente ao México. Lucas Leiva e Thiago Silva foram poupados, com Luisão e Sandro ganhando uma nova chance.

No treino tático desta tarde no gramado do campo do Centro de Treinamento do Complexo Esportivo Aspire, em Doha, Mano Menezes deu mais atenção ao setor defensivo. Com elenco insuficiente para realizar coletivo com 11 jogadores de cada lado, ele escalou o time titular com: Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Adriano; Lucas Leiva, Elias, Hernanes e Bruno César. Depois, Fernandinho substituiu Elias.

Os atacantes do elenco, Jonas, Hulk e Kléber se revezaram para fazer a dupla de ataque no time reserva, atacando o titular. O que restava treinava finalizações com Sidnei Lobo, assistente de Mano.

A principal variação tática treinada por Mano neste sábado foi no meio-campo. Numa das formações, Hernanes e Elias jogavam abertos, com Bruno César como único armador centralizado. Na outra, Hernanes e Bruno César jogavam mais adiantados, numa formação em forma de quadrado.