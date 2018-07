Mano convoca Fred e Diego Cavalieri para o Superclássico das Américas

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes convocou, nesta terça-feira, os jogadores que vão defender a seleção brasileira no segundo jogo do Superclássico das Américas, contra a Argentina, no próximo dia 21 de novembro, no estádio La Bambonera, em Buenos Aires.

As novidades vêm do Fluminense, tetracampeão brasileiro. Fred, Diego Cavalieri e Thiago Neves foram, finalmente, chamados por Mano, após muita pressão por parte da torcida brasileira, que pedia a convocação do atacante e do goleiro, principalmente.

Adiada por causa da falta de energia na cidade argentina de Resistência, a partida que decidiria o campeão do Superclássico deveria ter ocorrido no dia 3 de outubro, mas acabou sendo cancelada após cerca de 1 hora e meia de atraso.

No primeiro duelo, em Goiânia, a equipe de Mano venceu de virada por 2 a 1, com gols de Paulinho e Neymar.

Antes de enfrentar a Argentina, porém, a seleção tem pela frente o jogo contra a Colômbia nesta quarta-feira, em New Jersey, nos Estados Unidos.

Confira a lista completa dos convocados para o Superclássico:

Goleiros - Diego Cavalieri (Fluminense) e Jefferson (Botafogo).

Laterais - Carlinhos (Fluminense), Fábio Santos (Corinthians), Lucas Marques (Botafogo) e Marcos Rocha (Atlético-MG).

Zagueiros - Durval (Santos), Leonardo Silva (Atlético-MG) e Réver (Atlético-MG).

Volantes - Ralf (Corinthians), Arouca (Santos), Jean (Fluminense) e Paulinho (Corinthians).

Meias - Bernard (Atlético-MG), Fellype Gabriel (Botafogo) e Thiago Neves (Fluminense).

Atacantes - Fred (Fluminense), Neymar (Santos) e Leandro Damião (Internacional).