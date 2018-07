Mano convocará seleção que joga amistosos de junho no dia 19 de maio

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a programação da seleção brasileira para os amistosos contra Holanda, no dia 4 de junho, no Serra Dourada, em Goiânia, e contra a Romênia, três dias depois, no Pacaembu, em São Paulo. A entidade informou que os convocados para os duelos serão anunciados pelo técnico Mano Menezes no dia 19 de maio.

O cronograma prévio de treinamentos para os duelos também foi divulgado. Pela programação, os jogadores convocados irão se apresentar a Mano Menezes na capital goiana em 1.º de junho e no mesmo dia farão o primeiro treinamento na parte da tarde. A mesma rotina será seguida nos dias 2 e 3, também com descanso pela manhã.

Logo após enfrentarem os holandeses, os brasileiros seguirão direto de Goiânia para São Paulo, onde farão um treino no CT do Corinthians na tarde de 5 de junho, para no dia seguinte, no mesmo período, realizar um treinamento de reconhecimento do Estádio do Pacaembu.

Copa América. Além de falar do cronograma de preparação para os amistosos, a CBF divulgou uma programação inicial da seleção para a Copa América, que será realizada entre os dias 1.º e 24 de julho, na Argentina.

Para os dias 20 e 21 de junho está agendada a realização de exames médicos em um hotel do Rio, sendo que no dia 21 a delegação brasileira embarcará rumo a Buenos Aires. O cronograma de treinos em solo argentino não foi divulgado, mas a CBF prometeu informá-lo em breve.