Mano critica arbitragem após empate do Cruzeiro: 'Foi muito vergonhoso'

O técnico Mano Menezes culpou a arbitragem pelo empate do Cruzeiro com o Vasco por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em rodada do Brasileirão. Para o treinador do time da casa, a atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi "muito vergonhosa" ao deixar de não marcar dois supostos pênaltis em favor do Cruzeiro.

"Acho que da outra vez que o Vasco veio, o Vasco segurou a gente. Hoje, seguraram a gente", disse Mano, referindo-se ao primeiro duelo entre as duas equipes neste ano no Mineirão (empate sem gols), pela Copa Libertadores.

"Foi muito vergonhoso. Não tiveram nem classe para fazer. Já que queriam fazer, pelo menos que tivessem mais competência para fazer. Hoje foi daqueles dias vergonhosos. Todo mundo viu. Também só vou falar isso sobre arbitragem, porque sou eu o chorão sempre, né? Então, hoje ficou claro para todo mundo que... segue o baile."

Na avaliação do treinador, o Cruzeiro foi melhor em campo e mereceu a vitória. Mas não conseguiu somar os três pontos em razão das supostas penalidades. "O Cruzeiro mereceu porque aconteceu o gol e mais dois lances de penalidades não marcados. Poderíamos ter vencido com mérito, uma vitória de virada, bem construída. O mérito que estão vendo do lado de lá, poderia não estar sendo discutido."

O primeiro lance polêmico da partida aconteceu aos 19 minutos, quando o volante Desábato teria feito falta no lateral-direito Edílson dentro da área. Na outra jogada, aos 39 minutos da segunda etapa, Raniel caiu na área após sofrer um toque no ombro.

Mesmo sem o pênalti, Raniel foi o destaque do time no jogo ao marcar o gol do Cruzeiro, quando o placar ainda estava inalterado. "Nosso jogo de hoje era para vitória, diante da nossa torcida, mas infelizmente não veio. Nós brigamos bastante na partida, até o final, infelizmente o Brasileirão será assim, não vamos ganhar todas", comentou.

"Mas o que vale é que nossa equipe brigou bastante, se empenhou demais na partida. Temos que agradecer a torcida que nos apoiou durante todo o jogo, e precisamos levantar a cabeça, pois temos dois compromissos difíceis pela competição", disse o atacante.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 17 pontos e ocupa provisoriamente a quarta colocação. O time pode perder posições no decorrer da rodada, nesta quinta. Já o Vasco é o 13º, com 12 pontos.