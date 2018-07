Mano critica árbitro após derrota: 'Sempre teve um lado'

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, não poupou críticas à arbitragem após seu time levar 5 a 2 do Fluminense, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, "a arbitragem sempre teve um lado" e errou na marcação das duas penalidades.

"O que descontrolou (a equipe) foram as duas penalidades máximas, que foram muito próximas. E a gente revendo as imagens tem a mesma opinião que tivemos durante o jogo: nenhuma das duas foi. O Gil coloca a perna e o jogador se projeta à frente, isso é mais velho que andar para a frente. Mas o árbitro estava com vontade de marcar, ele marcou rápido", afirmou Mano.

"Desde o início do jogo ele (árbitro) estava com vontade de marcar algumas coisas. A arbitragem sempre teve um lado, e para o outro lado ela tinha interpretações diferentes. Não foi uma arbitragem que errou num lance isoladamente", considerou o técnico.

Apesar das críticas à arbitragem, Mano Menezes reconheceu que o Corinthians deixou de matar o jogo quando teve oportunidade. "Fizemos um gol e tivemos outras oportunidades de construir jogadas para fazer mais. Da metade do primeiro tempo em diante começamos a errar demais na transição de jogo, ora a equipe fazendo a escolha errada, ora dando um calcanhar que não precisava. O gol de empate deu mais tranquilidade ao Fluminense, e nossos erros deram maior tranquilidade ao Fluminense", avaliou Mano.

A goleada diante do Fluminense deixou a equipe paulista na quarta colocação do Brasileiro, e agora o time precisará secar o Internacional se quiser uma vaga direta à Libertadores do próximo ano.