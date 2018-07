Mano critica atuações de David Luiz e Ronaldinho

Mano chamou Ronaldinho de volta à seleção alegando que o meia poderia ser uma referência do Brasil.

"Acredito que ele esteve abaixo de seus padrões habituais", afirmou o treinador sobre o jogador do Flamengo, de 31 anos. "Em várias ocasiões ele não continuou a jogada nem deu o passe final que ele é capaz de fazer e que é a característica dele."

O zagueiro David Luiz errou no gol da Bósnia ao não dar combate no atacante, uma semana depois de ter tido uma performance ruim pelo Chelsea diante do Napoli na Liga dos Campeões.

Mano Menezes disse que erros fazem parte do jogo, mas que David Luiz, que estava marcando o atacante Edin Dzeko e levou desvantagem, deixou que o deslize o afetasse pelo restante da partida.

"Ele perdeu a concentração por causa do erro, que é normal na vida de um jogador de futebol", declarou Mano. "Individualmente, ele não atingiu seu padrão habitual, e ele sabe disso. Tivemos uma conversa depois do jogo e no intervalo."