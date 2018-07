Mano defende Neymar e acredita que favoritos vão avançar na Copa América

CAMPANA - O técnico Mano Menezes afirmou, neste domingo, em entrevista coletiva, que acredita na classificação das três grandes seleções da América do Sul para a segunda fase da Copa América. De acordo com o treinador, não só o Brasil, mas também a Argentina e o Uruguai vão superar a má fase, conseguir a primeira vitória na última rodada da fase de grupos, e avançar às quartas de final.

"As três passarão para a próxima fase porque têm experiência, qualidade, e jogadores capazes de fazer isso. Essa ultima rodada é a mais importante e aí o fato de já ter vivido outras vezes essa situação te deixa melhor preparado que os outros", afirmou Mano Menezes, que já imaginava tal dificuldade dos grandes. "Disse anteriormente que enfrentaríamos a Copa América mais parelha dos últimos anos."

Para o treinador, os jogadores mais rodados do grupo brasileiro deverão fazer a diferença e ajudar os menos experientes. "Poderia ter trazido uma equipe só jovem, mas estaria expondo esses jovens a isso que estamos vendo, que é a dureza da competição. É importante mesclar jovens e experientes para que, nesses momentos, eles possam dar uma sustentação maior para os jogadores jovens."

Mano aproveitou para defender Neymar das críticas, lembrando que o jogador chegou à Copa América com uma expectativa desproporcional depositada sobre ele. "Ele nem é aquele quase rei, que na semana passada vi na capa de uma revista, com coroa, nem é o jogador que com duas atuações não tão boas vão tentar transformá-lo", comentou o treinador.

Questionado sobre o rendimento inferior dos atletas brasileiros na seleção em relação àquilo que têm apresentado nos clubes, Mano lembrou que outras estrelas da Copa América, como Messi e Forlán, ainda não mostraram a que vieram. "Também não vimos os grandes jogadores convocados de grandes equipes do mundo brilharem em grandes seleções. Isso parece bastante comum nos últimos anos."