Mano define Cruzeiro com Marcos Vinícius e Damião para enfrentar o Sport

Mano comandou um trabalho tático nesta sexta e escalou o time com: Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Willians, Henrique e Ariel Cabral; Willian, Leandro Damião e Marcos Vinícius. Ao longo da atividade, realizou algumas mudanças, mas na entrevista coletiva indicou que este é mesmo o Cruzeiro que deverá entrar em campo no fim de semana.

"O treino foi feito para a gente analisar a formação da frente. Estamos jogando com dois homens mais de movimentação, mas para repetir isso teria de iniciar com Alisson, que está voltando e o mais adequado é colocá-lo na segunda parte. Vamos modificar um pouco e iniciar com Damião. Ele necessita de uma bola diferente, para definição, e o time precisa se acostumar. Por isso, treinamos das duas maneiras. No domingo, escolho a forma de iniciar, mas o mais provável é que seja o Damião", explicou.

O treinador também confirmou a presença de Marcos Vinícius na vaga deixada por De Arrascaeta, que está com a seleção uruguaia. "Meu plano imediato é iniciar o jogo com ele no domingo, porque faz a função pelo lado. Ainda vai amadurecer mais, no sentido de ganhar experiência. Hoje, está tendo oportunidades, vai depender dele aproveitá-las. Ele trabalhou mesmo quando não iniciava os jogos e isso fez com que merecesse as oportunidades."