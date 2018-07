Mano define Cruzeiro com Romero, Rafinha e Willian para pegar o São Paulo

O técnico Mano Menezes não quis saber de mistério e confirmou nesta quarta-feira a escalação do Cruzeiro para encarar o São Paulo. Cheio de desfalques, o treinador anunciou a entrada de Lucas Romero, Rafinha e Willian na equipe que jogará no Morumbi nesta quinta, às 21 horas, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano não poderá contar com dois de seus principais destaques para encarar o São Paulo. Suspensos, o meia De Arrascaeta e o atacante Ábila darão lugar a Rafinha e Willian. Já a entrada de Lucas Romero acontecerá por opção, na vaga de Ariel Cabral. O lateral Lucas, que era dúvida por um problema de saúde, está confirmado.

"O Lucas estava com amidalite, mas vai para o jogo. Willian e Rafinha começam. Vou iniciar com Romero. Não temos nenhuma dúvida. Aquilo que trabalhamos, vou repetir hoje. Jogo duríssimo. Mas a equipe está consciente do que precisa fazer. São jogos grandes, temos que ter postura grande. É o que faremos em São Paulo", declarou Mano nesta quarta.

Vindo de derrota para o Botafogo, o Cruzeiro busca um bom resultado no Morumbi para não se reaproximar da zona de rebaixamento. Por isso, Mano decidiu mexer no time e deixou de fora Ariel Cabral, um de seus homens de confiança desde a primeira passagem no comando do clube, no ano passado.

"São jogadores um pouquinho diferentes. Ariel tem mais posicionamento e Romero tem mais movimentação, mais rápido, percorre distâncias com menos tempo, chega mais à frente. Precisamos ter jogadores que chegam mais rápido à frente. Depois de uma pressão, podemos construir melhor nossas jogadas ofensivas", explicou.

O Cruzeiro, desta forma, está confirmado para encarar o São Paulo. A equipe vai a campo na quinta-feira com: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero e Robinho; Rafinha, Rafael Sóbis e Willian.