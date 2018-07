Mano define escalação da seleção para enfrentar Gabão

Para começar, Mano não pôde contar com titulares como Neymar e Ronaldinho Gaúcho, pois não convocou nenhum jogador que atua nos clubes brasileiros por causa da disputa da reta final do Brasileirão. Aí, perdeu também dois outros nomes importantes na seleção, o lateral-esquerdo Marcelo e o meia-atacante Kaká - ambos do Real Madrid -, que foram cortados do grupo após sofrerem contusão.

Por fim, Mano resolveu poupar o zagueiro Thiago Silva e não terá o suspenso lateral-direito Daniel Alves, ficando sem outros dois titulares. E, aproveitando para testar novos jogadores, o treinador ainda optou por deixar os volantes Lucas Leiva e Fernandinho no banco de reservas diante do Gabão. Assim, abriu espaço no time para jogadores como Fábio, Luisão, Sandro, Elias e Bruno César.

Depois de enfrentar o Gabão nesta quinta-feira, o Brasil parte direto para Doha, no Catar, onde fará o seu último amistoso neste ano. Na próxima segunda, enfrenta a seleção do Egito, quando Mano planeja fazer novas mudanças no time e, com isso, testar outros jogadores.