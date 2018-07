Mano deseja sorte à seleção brasileira

O ex-técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, demitido na tarde desta sexta-feira, comentou a decisão da CBF em sua conta no Twitter e desejou sucesso à seleção. Alguns internautas já fizeram pedidos para que Mano assuma seus respectivos times.

“Como foi anunciado, não sou mais técnico da Seleção Brasileira. Fica aqui o meu agradecimento a todos que trabalharam comigo nesse projeto, em especial aos jogadores convocados nesse período e a todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho. Desejo, desde já, sucesso à Seleção Brasileira na conquista do sonho maior da nossa torcida que é o título do Hexacampeonato de 2014”.