Mano destaca dedicação dos reservas do Cruzeiro em empate no Sul

O empate sem gols com o Internacional no último domingo, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que rendeu o primeiro ponto do Cruzeiro na competição, foi satisfatório para o técnico Mano Menezes. O treinador destacou a dedicação da equipe reserva para segurar a igualdade e elogiou a postura de seus comandados.

"Eu só tenho elogios para a equipe em termos de comprometimento, dedicação, entrega. É muito difícil você mudar 11 jogadores como a gente fez hoje e jogar um jogo de Campeonato Brasileiro, aqui no Beira-Rio, contra o Internacional, e, no mínimo, fazer o ponto que a gente fez", destacou.

O treinador cruzeirense ressaltou o desempenho do adversário em campo e fez elogios ao goleiro Rafael, o principal responsável para evitar a derrota do time mineiro, que segue sem vencer no torneio nacional - tem um empate e duas derrotas nas três primeiras rodadas.

"O adversário teve muita qualidade, mas a gente contou com a qualidade defensiva costumeira da nossa equipe e uma grande atuação de Rafael, o que não é uma novidade para gente. Temos dois goleiros fora de série", elogiou.

Revelado na base cruzeirense, Rafael salvou o Cruzeiro em pelo menos três oportunidades no dia em que completou 100 jogos pelo clube que o revelou. "Feliz de poder sair de campo comemorando o centésimo jogo e podendo ajudar a equipe mais uma vez. Agradeço muito a todos que estão envolvidos", disse o goleiro.

O Cruzeiro volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando enfrenta o Botafogo, no Mineirão. Antes, na quarta-feira, encara o Vasco em São Januário, em duelo decisivo pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Libertares.