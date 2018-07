Mano destaca que Corinthians venceu jogando 'bom futebol'

O técnico Mano Menezes ficou muito satisfeito com a atuação do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a dificuldade que é superar o adversário em casa, tanto que o Cruzeiro só havia perdido como mandante no torneio para o rival Atlético Mineiro.

"Para vencer o Cruzeiro aqui, tem de jogar um bom futebol. E nós jogamos um bom futebol", afirmou Mano, que viu o Corinthians parar o adversário no Mineirão e definir a sua vitória com o gol marcado pelo atacante Luciano, que entrou durante o segundo tempo.

Mano lembrou o bom momento do Corinthians, que venceu as últimas três partidas, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. "Não é do nada o que uma equipe joga o que jogamos hoje. Não se pode ter quedas muito grandes. Tem de ter capacidade de reação, e nós tivemos isso", finalizou Mano.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 46 pontos e subiu para o quinto lugar no Brasileirão, mais ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro na conclusão da 27ª rodada. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Botafogo no Maracanã.