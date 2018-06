Mano destaca recuperação de Dedé no Cruzeiro: 'Voltou no melhor nível'

O técnico Mano Menezes destacou a atuação do zagueiro Dedé na vitória do time reserva do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o URT, quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro. A partida foi a de número 100 do jogador com a camisa do clube.

+ TEMPO REAL: Cruzeiro 3 x 0 URT

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

O treinador elogiou especialmente a recuperação do atleta, que fez seu segundo jogo pela equipe após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo que o deixou nove meses afastado dos gramados.

"Ele voltou no melhor nível desde que estamos no Cruzeiro. Houve um trabalho muito grande, competente. Ele se dedicou muito. Ele está mais confiante, solto, completo em termos de movimentos, mais seguro. Estamos sempre naquele monitoramento necessário. As consequências que virão é que vão nos dizer o quanto podemos acelerar mais ou menos. A evolução será ainda maior nos próximos jogos, meses e temporada inteira", falou Mano.

Dedé também falou após a partida e disse que está se sentindo bem em campo, sem dores. "Estou em plena forma, a mesma que estava antes da cirurgia. Agora é manter. Estou feliz também por uma marca maravilhosa que eu consegui. Foi difícil chegar a essa marca de 100 jogos. Hoje é um dia muito especial. Tentei os gols, mas com essa marca já saio satisfeito, com a vitória em primeiro lugar", declarou.

Mano Menezes optou por mandar os reservas a campo porque o Cruzeiro já garantiu a liderança da primeira fase da competição. A uma rodada do término, o time celeste ocupa a ponta da tabela, com oito pontos de vantagem sobre o América-MG, o segundo colocado.

O Cruzeiro fecha a participação na fase inicial do Mineiro no próximo domingo, às 17 horas, contra o Patrocinense, fora de casa. A rodada definirá os oito classificados para as quartas de final do torneio.