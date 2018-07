Mano divulga lista do Cruzeiro para final com Robinho e Thiago Neves

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado os relacionados do Cruzeiro para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A lista conta com duas novidades: as voltas do meia Robinho e do lateral-direito Ezequiel e uma confirmação - a presença de Thiago Neves no clássico.

Robinho volta ao time depois de se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele não atua pelo time celeste desde o duelo contra o Tombense, em 19 de março. Ezequiel, também recuperado de problema muscular, estava de fora desde o clássico contra o Atlético Mineiro, disputado em 1.º de abril.

O meia Thiago Neves sofreu uma torção no joelho direito na vitória sobre o América-MG, no último domingo, pela semifinal. Os exames realizados descartaram qualquer lesão. No entanto, no único treino tático aberto para a imprensa na semana, ele e os outros dois atletas recuperados ficaram de fora.

Mano Menezes fechou o treino tático deste sábado, no CT da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e manteve o mistério sobre a presença do trio em campo.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais - Bryan, Ezequiel, Diogo Barbosa, Fabrício, Lennon e Mayke.

Zagueiros - Dedé, Kunty Caicedo e Léo.

Meio-campistas - De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes - Alisson, Rafael Sóbis, Raniel e Ramón Ábila.