Mano diz que colocou cargo à disposição, mas foi bancado pela direção do Cruzeiro

A derrota no clássico para o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, aumentou ainda mais a crise no Cruzeiro. O técnico Mano Menezes revelou na entrevista coletiva que teve uma reunião com a diretoria para discutir o seu futuro frente ao clube.

"Eu sempre trabalho com transparência. Antes de vir aqui, fiz uma reunião no vestiário e deixei as pessoas da direção muito à vontade se eles quisessem tomar uma atitude que não fosse minha continuidade. Não quero ser eu o empecilho para a recuperação do Cruzeiro. A direção colocou confiança no meu trabalho e eu tenho confiança que posso fazer isso com os jogadores", declarou Mano Menezes.

O momento do Cruzeiro é preocupante. Eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores para o River Plate, em casa, o time não vence há 10 jogos no Brasileirão e figura na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com apenas 10 pontos. Além disso, são sete jogos seguidos sem marcar gols.

"O time voltou a pecar no fundamento que estamos pecando ultimamente: não fazer gol. Nós temos que trabalhar. Não tem outro caminho. É pensar jogo a jogo para sairmos dessa situação que nos encontramos no Brasileirão. Vamos conversar com todos para sair dessa situação", afirmou o treinador.

Um dos líderes do elenco e capitão do time, o volante Henrique desabafou na saída do gramado e cobrou uma mudança de postura de todos para que o Cruzeiro se recupere principalmente no Brasileirão. "É ruim ter que ficar dando explicações quando o resultado não vem. Nosso time tem que melhorar em todos os sentidos, não só tecnicamente. Nós jogadores temos que rever algumas coisas, precisamos colocar mais alma, coração. Não adianta ficar falando. Temos que mostrar dentro de campo", disse.