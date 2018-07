Mano diz que Corinthians é maduro para reverter placar Mano Menezes optou por jogadores experientes quando montou o grupo do Corinthians para a disputa da Libertadores. E é agora que o treinador espera que seus atletas suportem a pressão do confronto de volta diante do Flamengo, no Pacaembu, pelas oitavas de final do torneio.