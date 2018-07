Mano diz que Cruzeiro precisará melhorar para avançar na Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes avaliou que o Cruzeiro precisará ter uma atuação melhor no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no Mineirão, para se garantir na decisão. Mas o desempenho da equipe no segundo tempo do primeiro duelo, que terminou com a vitória do Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0, lhe dá esperanças de que isso é possível de acontecer.

"Chegamos ao gol do adversário, não com a frequência que precisávamos e nem com a qualidade tão aberta de poder marcar, mas já fizemos melhor no segundo tempo. Então podemos ser uma equipe melhor e devemos ser uma equipe melhor no Mineirão. Para isso, contamos com o torcedor, que tem que estar ao nosso lado e vai estar ao nosso lado, assim como a torcida do Grêmio esteve ao lado de sua equipe hoje por 90 minutos. Acredito que num ambiente mais favorável, com todos juntos e o Cruzeiro jogando melhor, podemos brigar pela classificação à final", afirmou Mano, que reconheceu o domínio do Grêmio no primeiro tempo, quando Lucas Barríos marcou o único gol da partida.

"Foi um jogo dentro das expectativas, com o Grêmio tomando mais a iniciativa. Acho que o Cruzeiro deixou a desejar no primeiro tempo, nós tivemos bastante dificuldade para jogar com a bola no pé. E numa dessas dificuldades de jogar com a bola no pé, nós entregamos a bola aos 45 minutos do primeiro tempo. Tomamos um contra-ataque, e o Grêmio aproveitou essa condição para abrir o placar. Mas foi um jogo com poucas chances, o Cruzeiro marcou bem e melhorou um pouco no segundo tempo, quando fizemos algumas observações no intervalo do que não estávamos fazendo bem. Aproximamos mais a equipe, nosso meio-campo trabalhou um pouco melhor a bola", comentou.

Para avançar à final da Copa do Brasil, o Cruzeiro precisará de uma vitória por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, no Mineirão, para avançar. E Mano conta com o apoio do torcedor para que o time reverta a vantagem do Grêmio.

"O Cruzeiro vai ter que ganhar coletivamente, já que na avaliação de todos, o Grêmio é amplamente superior individualmente. Coletivamente, significa torcedor, o ambiente, todo mundo junto puxando pelo mesmo lado e pela mesma direção. Acho que podemos estar mais fortes na quarta-feira que vem para eliminar esse grande adversário", finalizou Mano.

Antes de encarar novamente o Grêmio, o Cruzeiro terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time vai encarar o Sport, no Mineirão, pela 21ª rodada.