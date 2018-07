Mano diz que espera evolução de Allano para definir escalação do Cruzeiro

"Temos a dúvida que é o retorno de Allano e, hoje, ele trabalhou normalmente. Se tiver condição, vai jogar o Allano, com Willians do lado direito, Arrascaeta e o Bigode. Se o Allano não jogar, fico à espera do Gabriel Xavier", disse Mano nesta sexta-feira.

Allano não atuou no último fim de semana, contra o Avaí, por conta de uma lesão sofrida no treinamento do dia 28. Na ocasião, o meia prendeu o pé no gramado, acusou muitas dores e precisou deixar o CT de ambulância. O departamento médico chegou a cogitar uma fratura, que foi descartada após a realização de exames. Sem ele, Marcos Vinícius foi titular, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, Gabriel Xavier entrou na briga.

"Vinha jogando com um jogador mais agudo do lado esquerdo, esse é o jogador que mais se assemelha (Gabriel Xavier). Precisamos de um canhoto para ir ao fundo, para auxiliar o Fabrício. Jogou o Marcos Vinícius, que conseguiu fazer de uma maneira diferente, mas perdemos ele pelo terceiro cartão. Entendemos que o melhor é o Gabriel Xavier", explicou Mano.

Independentemente de quem atuar, o treinador sabe que encontrará dificuldade no domingo. "O São Paulo do meio para frente é altamente qualificado. Os jogadores chegam rápido, temos que ter ideia clara de jogada, com erro baixo, para não dar oportunidade a jogadores, como o Pato, de receber essa bola com a jogada individual. Temos que estar seguros para poder atacar. É para isso que trabalhamos a semana toda."