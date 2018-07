Mano diz que existem jogadores no Brasil tão bons quanto Conca

SÃO PAULO - Você gostaria de ter o argentino Conca na seleção brasileira? Mano Menezes não gostaria. Perguntado sobre uma eventual naturalização do jogador do Fluminense, o técnico da seleção afirmou que está bem servido de jogadores para o meio de campo.

"Depois de muito tempo, temos jogadores no Brasil capazes de desempenhar bem a função", declarou Mano durante a divulgação dos finalistas ao prêmio Craque do Brasileirão 2010. "Respeitamos o desempenho do Conca, mas quem deve olhar para ele é o técnico da seleção argentina."

Conca é um dos principais jogadores do líder Fluminense. A atuação do argentino tem recebido tantos elogios que ele é apontado como o favorito para ser o craque do Brasileirão na festa de premiação que a CBF promoverá no dia 6 de dezembro, no Rio de Janeiro.