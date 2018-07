Mano diz que Flamengo precisa 'melhorar com urgência'

"Não há dúvida de que devemos melhorar e melhorar com urgência. Vamos qualificar algumas peças importantes para dar um padrão mais alto para a equipe, com jogadores de maior referência, mais peso. Mas temos qualidade e temos que fazer crescer aqueles que temos aqui", comentou o treinador.

Mesmo ciente das limitações do time, Mano disse ter ficado satisfeito com alguns momentos da partida. "Como amistoso, com tantas trocas, você perde um pouco do jogo. Já fizemos alguns ajustes para a segunda parte, conseguimos ser mais contundentes em algumas jogadas. Estou contente com o poder de criação do Flamengo. Mas precisamos melhorar a definição".

Mano reafirmou que pretende fazer um trabalho de longo prazo no clube. E já previu tropeços da equipe no Brasileirão. "Quero passar daquele primeiro momento de dificuldade, como o Ney Franco está passando agora no são Paulo. Aí a gente dá o salto para fazer grandes trabalhos. É isso o que eu quero aqui no Flamengo", projetou.