Mano diz que ganhou outro titular com Renato Augusto

A vitória por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, no domingo, pode ter representado uma guinada na passagem de Renato Augusto pelo Corinthians. Ele substituiu Jadson, que estava suspenso, e deu conta do recado. A atuação do meia coloca uma dúvida na cabeça do técnico Mano Menezes. Quem ele escala no próximo jogo, no domingo, contra o Coritiba, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro?

"Ganhamos mais um titular e esse é o trabalho do técnico em relação ao grupo que ele tem. Você precisa ter a segurança de colocar um jogador em jogos como esse", disse Mano Menezes. "Se o Renato Augusto me causar algum tipo de dor de cabeça, é a dor de cabeça que eu quero ter".

Pela lógica, Mano Menezes deve reconduzir Jadson ao time titular e não mexerá no esquema tático. O único desfalque que o treinador tem para o próximo jogo é o atacante peruano Guerrero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Para o ataque, o técnico tem três opções: Romarinho, Luciano e o paraguaio Romero, que é titular. "Eles vão saber fazer a função de Guerrero, todos com características diferentes, mas em termos de posicionamento eles sabem fazer", completou Mano Menezes.