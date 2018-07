Mano diz que manterá Alessandro contra o Flamengo

Apesar da derrota para o Botafogo, o técnico Mano Menezes ficou satisfeito com a atuação do Corinthians no amistoso de domingo, no qual deu chances a jogadores que não vinham atuando no Paulistão e na Copa Libertadores.

De volta ao time, o lateral-direito Alessandro ganhou elogios do treinador e deverá ser mantido no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo, na quarta-feira.

"Provavelmente vamos poder contar com o Alessandro, mas não durante os 90 minutos. Ele vai voltando aos poucos", afirmou Mano, que também gostou das atuações de Marcelo Mattos e Edu. "Era isso que a gente queria para hoje: melhorar o ritmo de alguns jogadores", explicou.

Mano adiantou também que não deverá ter problemas para escalar Ronaldo na quarta. O atacante ficou de fora do amistoso para fazer um trabalho físico específico. "Ele vai estar melhor na quarta, mas o quanto ele estará melhor, só o jogo irá dizer", comentou.

Em relação à derrota, o treinador minimizou o resultado e admitiu que esperava ver o Botafogo em melhor ritmo. "Os jogadores fizeram um bom jogo, dentro da limitação de entrosamento, e até superou as expectativas com as chances criadas. Mas era inevitável que o Botafogo entrasse mais com um ritmo de jogo e o Corinthians com um ritmo de treino", analisou.