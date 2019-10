Mano diz que Palmeiras tem de 'conviver com pressão' e diz: 'É vencer ou vencer'

O técnico do Palmeiras, Mano Menezes, afirmou após a vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, neste domingo, na Ressacada, que o time terá de conviver com a pressão por vitórias em todas as rodadas, caso queira continuar na briga pelo título brasileiro. O Flamengo não contribuiu com os objetivos do time palmeirense. Pouco após o triunfo alviverde, derrotou o CSA por 1 a 0 no Maracanã. Assim, a diferença entre os postulantes ao troféu permaneceu em dez pontos (67 a 57), restando dez rodadas para o final do campeonato.

"Quarta, domingo, na outra quarta ... é vencer ou vencer. Temos de nos acostumar com isso, saber conviver com essa pressão", analisou o treinador, em entrevista coletiva, na qual disse ver um aspecto positivo sobre essa necessidade de vitórias.

"Isso cria um espírito vencedor sob pressão. Isso prepara a equipe melhor para jogos decisivos. A equipe pode aproveitar esse momento para se preparar para momentos futuros importantes", concluiu.

Sobre o desempenho diante do Avaí, o comandante disse que a forte chuva que caiu sobre Florianópolis durante o segundo tempo e encharcou o gramado da Ressacada dificulta uma avaliação técnica da sua equipe.

"Fica muito aleatório. Aleatório nunca é bom pra quem acha que tem capacidade de fazer melhor. É como Formula 1 na chuva. Quando chove, um carro que não tem tanta capacidade, (o piloto) vê as coisas mais equilibradas. A equipe estava jogando bem, fazendo por merecer. Os espaços iam aparecer, o Avaí precisava sair. Com a chuva fica um jogo muito perigoso", analisou.

"Não é possível falar de desempenho em boa parte do jogo. Seria injusto com os jogadores dos dois lados. Quando foi possível jogar, deu uma osciladinha no primeiro tempo e voltou muito bem no segundo", completou.