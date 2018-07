Mano diz que protestos não influenciam o elenco do Corinthians

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, minimizou o protesto feito por cerca de 30 torcedores ligados à organizada Camisa 12 na tarde desta terça-feira no CT do Parque Ecológico durante o último treino da equipe antes do jogo de ida contra o Atlético-MG, quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Itaquerão. Para o treinador, gritos como "se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar" e "não é mole não, ganhar a Copa do Brasil é obrigação" não ajudam a melhorar o rendimento da equipe.

"O ambiente está bom e os jogadores, confiantes. Qualquer coisa fora disso faz parte do futebol. A gente vê e ouve, mas não deixar influenciar", disse Mano.

Depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro (para Figueirense e Atlético-PR), o Corinthians precisa derrotar o Atlético-MG nesta quarta-feira não só apenas para evitar que a crise se instale de vez no Parque São Jorge, mas principalmente para manter vivo o sonho de conquistar um título esse ano. Sem chances no Brasileiro, restou a Copa do Brasil para o Corinthians terminar a temporada com pelo menos uma taça.

Mano reconhece que a equipe não vive um bom momento, mas para o treinador o torcida deveria apoiar os jogadores, e não criticá-los. "Respeito o protesto. Não acho absurdo o torcedor vir aqui no CT. Ele acha que as coisas não estão bem e por isso protesta. Mas quando um grupo não está tão bem, ele precisa de apoio", disse.

O treinador citou o exemplo do Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, para dizer que protesto não contribui para o rendimento da equipe. Após duas derrotas seguidas (para Figueirense e Vitória), o time gaúcho foi alvo de protestos da torcida e já está invicto há cinco rodadas (quatro vitórias e um empate). "Tivemos uma queda, assim como tiveram Internacional e Fluminense. Isso que estamos passando agora, o Inter passou também e deu a resposta em campo não porque teve protesto, mas sim porque trabalhou", afirmou.

Mano também criticou o comportamento das organizadas e elogiou o torcedor comum. "É precisa separar torcida de um modo geral e alguns segmentos. A torcida tem dado um apoio muito grande e vamos precisar desse apoio de novamente contra o Atlético-MG. No clássico com o São Paulo, estivemos duas vezes atrás e a torcida foi maravilhosa".