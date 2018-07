Mano é suspenso do jogo final, mas Corinthians recorre

Os auditores da Quarta Comissão Disciplinar entenderam que o técnico do Corinthians desrespeitou os membros da arbitragem. O julgamento foi realizado na manhã desta sexta-feira, mas cabe recurso. "O Mano foi suspenso por um jogo, mas de pronto entramos com recurso. Aguardamos o relator se manifestar até às 19h desta sexta ou até o meio-dia de amanhã. Se isso não acontecer, ele não poderá comandar o time", afirmou o advogado do Corinthians, João Zanforlin.

Mano Menezes foi expulso no segundo tempo da goleada do Fluminense por 5 a 2 por reclamações contra as decisões da arbitragem. Além de citar as palavras ditas pelo treinador, o árbitro Wilton Pereira Sampaio narrou na súmula a resistência do treinador para deixar o banco. Mano foi denunciado por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e punido com um jogo de suspensão por maioria dos votos. Apesar de ser primário, Mano não teve sua punição convertida em advertência.

Os auditores também julgaram e puniram outras infrações da mesma partida. Por ofender a arbitragem, o supervisor do Corinthians, Saulo Magalhães, foi punido com 30 dias de suspensão e multa de R$ 1 mil, enquanto o Fluminense terá que desembolsar R$ 2 mil por atraso no retorno da equipe para o segundo tempo. O atleta Marlon, do Fluminense, foi absolvido da denúncia de jogada violenta, após ser expulso no confronto.