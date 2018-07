Mano elogia atuação de Souza e ainda espera melhora

Dois gols em dois jogos. O desempenho de Souza no Campeonato Brasileiro em nada lembra o que o atacante teve em um ano e meio de Corinthians. Sua atuação na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, foi elogiada pelo técnico Mano Menezes.

Souza substituiu Ronaldo, poupado devido a dores musculares, e marcou o segundo gol alvinegro no Olímpico. Não brilhou, mas marcou bastante, chegando a efetuar desarmes no campo de defesa. "O Souza briga mais pela bola na frente do que o Ronaldo, embora este leve vantagem em outros detalhes. Neste jogo, precisávamos de alguém que brigasse mais e o Souza foi importante", disse Mano.

O técnico corintiano até abusou da sinceridade quando perguntando se acredita na evolução no futebol do centroavante. "Acredito que sim, porque pior é impossível. E digo isso pela própria trajetória do Souza no futebol. Sempre tivemos expectativa de que pudesse render mais do que vinha rendendo", afirmou. "Um jogador pode estar mal, mas quem trabalha sério merece respeito, e o Souza sempre trabalhou sério."

Mano Menezes também comemorou a conquista da segunda vitória consecutiva em duas rodadas de Brasileiro. "Numa disputa por pontos corridos, se você demora para pegar no breu, quando acorda, acaba sendo tarde", disse.

"Os resultados também foram importantes no aspecto emocional, porque, um time que sai da Libertadores, por tudo que essa competição representava para nós. e consegue duas vitórias seguidas, passa uma demonstração de que o trabalho está sendo feito com organização. Perdemos a chance de brigar por um título, mas não perdemos nosso norte", completou.