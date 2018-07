Mano elogia atuação do Corinthians e rebate declarações de Emerson

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes admitiu que a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, no Pacaembu, poderia ter sido mais tranquila - o Corinthians jogou com um atleta a mais desde os 42 minutos do primeiro tempo -, mas gostou da atuação da equipe. "Precisamos valorizar a nossa primeira vitória na competição. Enfrentamos dois dos maiores clubes do Brasil nas primeiras rodadas, o Atlético Mineiro fora e o Flamengo aqui. Estamos com quatro pontos e ainda não tomamos gols", disse.

O treinador valorizou principalmente o desempenho defensivo da equipe. "Melhoramos defensivamente, que era a nossa preocupação inicial. Começamos o jogo bem, criamos volume e fizemos o gol. Depois, a equipe cedeu um pouco de espaço e perdemos o controle do jogo. Mas voltamos no segundo tempo melhores", analisou.

Mano Menezes também rebateu o atacante Emerson, que disse que o treinador tinha "caráter duvidoso" em entrevista à rádio Mix do Rio, na última sexta-feira. "As opiniões dele, sinceramente, não tenho interesse, não me atingem e não estou preocupado. Ele que siga a vida dele. No futebol, a bola é redonda e lá na frente as coisas clareiam para saber que tem caráter, quem é melhor", disse.

O Corinthians volta a campo nesta quarta, quando enfrenta o Nacional, na Arena Amazônia, em Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil. No próximo domingo, a equipe enfrenta o Chapecoense, em Chapecó (SC), pela terceira rodada do Brasileirão.