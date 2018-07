Mano elogia atuação do Cruzeiro e já pede para time 'encaixotar' o Fluminense

"Fizemos um grande segundo tempo, criamos oportunidades, pressionamos o Atlético em seu campo, empatamos e sofremos o segundo gol no nosso melhor momento no jogo. Tivemos força para empatar de novo e perdemos chances claras de virar. O time teve uma capacidade boa de reação, o que me deixa contente", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

E Mano já projetou o duelo diante do Fluminense, às 11 horas deste domingo, no Mineirão, onde espera que o Cruzeiro possa fazer valer o fator campo e assim se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento - hoje está cinco pontos à frente do Coritiba, o 17º colocado.

"Temos que tentar fazer isso contra o Fluminense também, encaixotar o adversário. Estará muito quente, é um jogo de manhã, mas vamos imprimir um ritmo forte para vencer. O torcedor tem dado carinho e será um reforço importante para domingo, tenho certeza. O segundo tempo (do jogo contra o Atlético-PR) o motiva a ir ao Mineirão. Somos fortes juntos e podemos vencer no domingo", afirmou.

O zagueiro Manoel, por sua vez, reencontrou o seu ex-time agora com a camisa cruzeirense e lamentou o fato de a equipe mineira não ter sido competente para aproveitar melhor as chances de gol que criou na etapa final do duelo na capital paranaense.

"Passei várias temporada aqui, tenho um carinho muito grande pela torcida, mas hoje estou no Cruzeiro. No primeiro tempo não fomos tão bem. No segundo tempo, se tivéssemos um pouquinho mais de calma, conseguiríamos sair com a vitória hoje (quarta). Vamos descansar agora, porque domingo teremos um difícil jogo dentro de casa", projetou.