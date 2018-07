Mano elogia atuação do Cruzeiro e reclama de pênalti a favor do São Paulo

O técnico Mano Menezes, do Cruzeiro, criticou a arbitragem após a derrota por 3 a 2 para o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador demonstrou o seu descontentamento com a marcação de um pênalti duvidoso que proporcionou o terceiro gol do time adversário quando a partida estava empatada e se encaminhava para o fim.

"Certamente, saímos muito aborrecidos do estádio. Na minha opinião, foi grosseiro (o erro no pênalti). Não é um bom momento para falar disso hoje, depois de um jogo desse. Sou conhecido como reclamão e, aí, quando falo sobre a arbitragem, os programas todos de segunda-feira ou de domingo de noite, ou analistas, falam que o Mano Menezes reclamou da arbitragem. Não vou reclamar. Só acho que ele errou", afirmou o treinador cruzeirense.

Mano fez questão de elogiar o desempenho dos jogadores do Cruzeiro, mas ressaltou a frustração pelo resultado negativo. Para o técnico, a equipe celeste vem fazendo boas atuações, mas precisa corrigir algumas falhas para não deixar escapar pontos importantes na competição.

"Perdemos uma penalidade máxima, sofremos o gol final do primeiro tempo, voltamos bem, continuamos bem, viramos o jogo, tivemos a bola do 3 a 1, que poderia encaminhar uma boa vitória. Não fizemos o resultado traduzir na atuação do Cruzeiro. Deixa uma parte satisfeita e outra parte preocupada. Satisfeita pela qualidade de jogo que a equipe tem. O que preocupa é que a gente não pode perder chance de fazer um resultado assim. Se joga bem, tem que ganhar. A ordem natural é que você construa as vitórias em cima de boas atuações. Mas ainda precisamos melhorar em alguns aspectos. Se a vitória não veio, temos que melhorar em alguns aspectos", finalizou.

Com o resultado, o Cruzeiro perdeu a oportunidade de ingressar no G6 do Brasileirão - grupo dos seis clubes que terão vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A derrota deixou o time com 27 pontos, em sétimo lugar. O time mineiro voltará a campo pelo campeonato nacional no próximo domingo, às 16 horas, em Belo Horizonte, para enfrentar o Sport.