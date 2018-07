Mano elogia comprometimento dos jogadores e promete chances a todos no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes está feliz com o que tem visto do elenco do Cruzeiro neste início de pré-temporada. O treinador concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e elogiou principalmente o comprometimento dos seus jogadores, que não farão nenhum amistoso antes da estreia no Campeonato Mineiro, no próximo fim de semana.

"Gostei do comprometimento dos jogadores, que estão em busca da melhor forma. O nosso nível de treinamento está muito bom. Nós andamos numa quilometragem muito alta em termos de preparação. Tivemos demonstração, na prática, do que eles pretendem para a temporada. Se eles continuarem assim, se nós continuarmos dessa forma, teremos uma pré-temporada muito forte", elogiou.

Sem nenhum amistoso marcado, o Cruzeiro aposta nos jogos-treino. Serão três. O primeiro, contra o Águia, um time de jogadores desempregados, foi vencido pelos cruzeirenses por 7 a 0. A equipe depois pega o Araxá no domingo e o Brasília na quarta-feira.

A ideia de Mano Menezes é utilizar a atividade para observar seu elenco. "Ainda teremos modificações no time base que vai estrear diante do Villa Nova, no dia 29. Quero dois grupos de qualidade semelhante, pois vamos dividir os treinos em frações de 30 minutos. Nos próximos vou fazer inversão: quem trabalhou 30 minutos no primeiro jogo-treino, vai jogar 60 no segundo. Isso serve para que todos estejam próximos e eu possa avaliar melhor a equipe", explicou o treinador.