Mano elogia Cruzeiro e valoriza empate com o Flamengo no Mineirão

O Cruzeiro esperava fechar a "trinca" no domingo. Vindo de duas vitórias seguidas, o time mineiro embalava no Brasileirão, deixando para trás críticas e até protestos da torcida. Mas, jogando em casa, no Mineirão, empatou por 1 a 1 com o Flamengo. Não foi o resultado ideal, mas o técnico Mano Menezes deixou o gramado satisfeito.

"É atrás deste Cruzeiro que estamos indo. Não adianta se iludir. A gente não sai plenamente satisfeito porque não venceu. Mas sai satisfeito com o rendimento da equipe como um todo. Contra uma equipe dessa, tem que valorizar a posse de bola. Ainda cometemos errinhos quanto a isso. Mas foi jogo bem jogado. O caminho é esse", aprovou o técnico.

Para Mano, o Cruzeiro demonstrou neste domingo que recuperou sua identidade no Brasileirão. "Falei, algumas rodadas atrás, que precisamos recuperar a identidade da equipe. Iniciamos o ano assim e, em determinado momento, perdemos isso. Às vezes precisa acontecer resultados negativos para entendermos bem. A mensagem mais dura é a derrota. Não basta jogar bem, fazer três gols, precisamos ser equipe mais equilibrada, como fomos hoje."

Na sua avaliação, o maior destaque cruzeirense foi a defesa. "O Cruzeiro marcou bem, não teve uma bola frontal que o ataque do Flamengo conseguiu concluir. Se o Cruzeiro continuar jogando como está, vai pontuar dentro e fora de casa. Esse é o bom da estabilidade", declarou.

Com o resultado, o Cruzeiro ocupa a sétima colocação da tabela, com 21 pontos. Seu próximo adversário será o Fluminense, na quinta-feira, no estádio Giulite Coutinho. Para este duelo, Mano terá ao menos uma baixa garantida. Rafael Sóbis levou o terceiro cartão amarelo no domingo e cumprirá suspensão na rodada do meio de semana.