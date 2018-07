Mano elogia e diz que Cruzeiro poderia ter goleado o Fluminense

"Fizemos uma atuação muito boa, se considerarmos o jogo como um todo. Assumimos o protagonismo, pegamos a bola e passamos para o adversário a ideia de que queríamos vencer desde o primeiro minuto. Com o volume que apresentamos, poderíamos ter feito um placar mais elástico, sem dúvida nenhuma. A gente está satisfeito e sabíamos da importância dessa vitória", comentou o treinador.

Desde que assumiu o Cruzeiro, Mano sofreu apenas uma derrota em nove jogos, com quatro vitórias e quatro empates. O comandante destaca o desempenho coletivo da equipe.

"O time cresceu coletivamente e hoje você vê que quase todos os jogadores que entram, conseguem jogar com tranquilidade. Por exemplo, hoje o Charles entrou no intervalo, substituiu o Henrique, que tem jogado muito bem, e a equipe manteve o mesmo ritmo de jogo. Então, quando a equipe está organizada e as peças estão no lugar, é muito fácil para o atleta entrar e render bem", comentou.

A partida entre Cruzeiro e Fluminense foi a última realizada em 2015 no horário das 11h. O treinador elogiou bastante a forma que o seu time jogou, pois, para ele, não é fácil criar tantas oportunidades nos jogos matutinos.

"Tivemos um volume de jogo que, para esse horário, é muito raro. É difícil colocar tanta intensidade em um calor como esse e a gente conseguir fazer isso bem feito. Nós tínhamos alguns espaços para aproveitar e aproveitamos. Esse meio-campo me agrada, porque tem uma capacidade forte de retomada de bola e tem qualidade para jogar quando precisa sair para o jogo", finalizou.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, contra o Goiás no estádio Serra Dourada. A equipe mineira ocupa a 11ª posição, com 41 pontos.