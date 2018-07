Mano elogia equilíbrio do Cruzeiro para conseguir virada na Sul-Americana

O resultado foi magro, mas o técnico Mano Menezes enxergou aspectos positivos na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o paraguaio Nacional, na noite de terça-feira, no Mineirão, na estreia da equipe pela Copa Sul-Americana. E a principal virtude exaltada pelo jogador foi a manutenção do equilíbrio da equipe mesmo após ser vazada no primeiro ataque do time visitante, exibindo força para conquistar a virada.

"Você é experimentado em uma competição como essa. E, na primeira bola erguida na área, sofremos o gol. É neste momento em que você é testado em relação à organização da equipe. Dizem que gol muito cedo desestabiliza. Mas, o Cruzeiro não se desestabilizou, manteve a organização e foi buscar a vitória da maneira como deveria. Isso me deixa contente", afirmou.

O triunfo deixa o Cruzeiro com a vantagem de precisar de um empate em 10 de maio, em Assunção, para se garantir na segunda fase da Copa Sul-Americana. Mano assegurou, porém, que a sua equipe não pensará apenas em se defender no Paraguai. Além disso, espera ver seus jogadores mais habituados às exigências desse tipo de confronto.

"A vantagem é magra e nós não iremos para o segundo jogo pensando nela. Ela pode ser significativa na reta final de um jogo. Mas, vamos com a ambição de buscar a vitória, como tem que ser, como sempre norteamos nossos objetivos a cada jogo. Certamente, nossos jogadores estarão mais habituados à competição na segunda partida, em relação a critérios de arbitragem, que são diferentes. Mas, não adianta só falar. Quando entramos em campo e se sente os contatos físicos, o aprendizado é maior e estaremos melhores nesse aspecto", disse.

Após o duelo, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Mineiro. Já assegurado nas semifinais e com a segunda posição garantida, o time volta a jogar no próximo domingo, às 11 horas, diante do Democrata de Governador Valadares, pela rodada final da primeira fase.