Mano elogia postura do elenco do Cruzeiro em empate na despedida do ano

O Cruzeiro entrou em campo neste domingo com a possibilidade de prejudicar o Atlético-MG. Uma derrota para o Botafogo, no Rio de Janeiro, deixaria o arquirrival sem qualquer chance de se classificar para a próxima Copa Libertadores. O Cruzeiro, contudo, vendeu caro o empate com o time carioca, por 2 a 2, e os jogadores, na visão do técnico Mano Menezes, mostraram postura exemplar em campo.

"Este grupo mostra que não foi campeão à toa. Este, sim, é o comportamento de grandes campeões. Independentemente de quem foi beneficiado com o nosso resultado, se um dia estivermos nessa situação como outros clubes estavam, gostaríamos de ver uma postura como o Cruzeiro teve em campo hoje", declarou Mano.

"Clube grande tem comportamento grande. É isso que me atrai no Cruzeiro, é isso que me motiva a estar aqui, se for possível, por no mínimo mais dois anos como combinamos. E é por isso que vim ao Cruzeiro em 1997 fazer um estágio. É uma relação intensa desde aquele momento, que a gente enxergou nas pessoas o comportamento que entendemos ser o comportamento de grandeza", disse o treinador.

O resultado tirou o Botafogo da Libertadores e não prejudicou o Atlético, que ainda tem chances de entrar na competição, apesar de figurar na 9ª colocação da tabela. Isso porque abriria uma vaga extra na classificação do Brasileirão se o Flamengo for campeão da Copa Sul-Americana - o time carioca já está classificado, por conta do desempenho no Nacional.

PRÓXIMA TEMPORADA

Após encerrar o ano do Cruzeiro, na rodada final do Brasileirão, Mano já começou a pensar em 2018. E avisou que deve trabalhar nas férias, antecipando os trabalhos para a próxima temporada.

"Penso que a próxima temporada, com novos desafios, vai exigir bastante trabalho de todos. Não me incomodo de trabalhar nas férias com as análises que cabem ao treinador fazer, porque sei que o ano que vem pela frente depende muito das boas escolhas que temos que fazer em dezembro", declarou.

Sem dar detalhes sobre o planejamento da equipe, Mano indicou que o time deve anunciar contratações nas próximas semanas. "Temos um grupo de qualidade, mas é claro que passaremos por uma qualificação, porque a ambição é outra e nós também temos que estar preparados para atender toda essa expectativa que será criada", afirmou o técnico.