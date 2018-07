Mano elogia Robinho e exalta fim de tabu contra atacante

O Corinthians venceu Robinho pela primeira vez neste domingo. Após oito derrotas e um empate em jogos diante do Santos quando o jogador estava em campo, o time de Mano Menezes finalmente encerrou esse tabu ao fazer 1 a 0 em plena Vila Belmiro, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador fez questão de celebrar a quebra da marca.

"Caiu mais um tabu, não existe mais. Todos caem. É importante para o torcedor e para a gente, né?", comentou, antes de elogiar o rival. "Temos de aceitar que o nível desses jogadores é acima dos demais, eles não construíram essa trajetória à toa. Mesmo não estando em suas melhores condições, você vê que ele deu bastante trabalho."

Apesar da derrota, Robinho foi um dos destaques da partida, em sua reestreia pelo Santos. O atacante, contratado durante a semana, se movimentou bastante e foi o protagonista daquela que talvez tenha sido a melhor chance santista, no segundo tempo, quando aproveitou erro de Guilherme Andrade e chutou para fora. Tudo isso com poucos dias de clube e sentindo claramente a falta de ritmo.

"É difícil jogar contra grandes jogadores, ele é um jogador de um repertório imenso, você marca de um jeito, ele saiu de outro, você marca do outro e ele aparece com uma terceira opção. Tem de ter paciência, muito posicionamento de equipe, só é possível vencer jogos assim com posicionamento de equipe, individualmente não dá. Ganhamos como equipe, isso me deixa feliz", analisou Mano.