Mano elogia toque de bola e volantes do Cruzeiro após vitória O técnico Mano Menezes não escondeu a satisfação com a vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, de virada, no último domingo. Mais do que o placar de 2 a 1, no entanto, o treinador se mostrou feliz com a atuação de seus comandados no Mineirão, principalmente pela forma organizada como atacou o adversário.