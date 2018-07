Mano enaltece atuação do Cruzeiro: 'A equipe precisa fazer jogos assim'

O técnico Mano Menezes aprovou duplamente a vitória do Cruzeiro neste domingo, sobre o Santa Cruz, por 2 a 0, no Mineirão. Além de enaltecer o triunfo em casa, algo que tem sido incomum no Campeonato Brasileiro, o comandante elogiou a atuação e a consistência defensiva. Após 13 jogos, afinal, a equipe voltou a vencer sem sofrer nenhum gol.

"Era importante demais vencer hoje (domingo). O acréscimo, o plus, é não ter sofrido gol. A equipe precisa fazer jogos assim, pode até sofrer um pouco, porque o nível é alto, mas precisa recuperar essa confiança defensiva. Acho que isso é importante demais para a sequência", afirmou o treinador.

Mano Menezes comentou ainda sobre outra dificuldade superada pelo Cruzeiro: vencer em casa. Este foi apenas o terceiro triunfo da equipe em seus domínios na competição. "Nossa equipe vinha tendo algumas dificuldades em casa e apressou muito o jogo no primeiro tempo em função disso, foi na empolgação, empurrado pelo torcedor e acabamos desperdiçando muitas boas oportunidades."

O bom resultado deste domingo, na avaliação do técnico, trará a confiança necessária para o Cruzeiro subir na tabela e se afastar de vez da zona de rebaixamento. "A hora é agora. O futebol tem seus momentos e nós precisamos aproveitar esses momentos. É assim que a equipe reage, vai se encorpando e acreditando na ideia de jogo do seu técnico. Precisamos continuar vencendo, pontuando, valorizando aquilo que nós conquistamos", finalizou.