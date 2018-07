Mano encerra dúvidas e confirma Paulo André como titular em Goiânia

"Vamos iniciar com o Paulo André. É um jogador com característica de complementação para o Bruno Rodrigo. Temos necessidade de uma boa saída de bola. O Manoel tem feito isso de forma bem eficiente. É um gramado de dimensões grandes. Então, não podemos errar. A escolha do Paulo André se deve a isso", explicou o treinador.

Na quinta, ele havia testado o time com Grolli no lugar de Manoel. Nesta sexta, observou Paulo André, que acabou ganhando a vaga. No ataque, o escolhido para substituir Allano, também suspenso, é Marcus Vinicius.

A escalação do Cruzeiro para pegar o Goiás no domingo, pela 32.ª rodada do Brasileirão, tem: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Paulo André e Fabrício; Henrique, Willian e Ariel; Marcos Vinícius, Arrascaeta e Willian.